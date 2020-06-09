Праздник в честь Святого Духа

«Питерец.ру» сообщает, что накануне церковь отмечала праздник, посвященный Святому Духу. Он идет сразу же после Троицы и тоже имеет отношение к событию, когда Дух сошел на церковь. Об особенностях этого события рассказал дьякон Леонид Поляков.

Служитель церкви отметил, что многие люди называют праздник Духов день. Однако так говорить неверно, поскольку в этом сквозит некое пренебрежение. Дух Святой – это третья личность божественной Троицы, а к Богу нужно относиться с почтением.

В этот день верующим следует посещать церковь, молитву нужно начинать с восхваления Бога. Потом можно переходить к молитве о том, что вас беспокоит. При этом Поляков отметил, что человек становится христианином не по причине соблюдения обрядов, хотя они и важны, но благодаря внутреннему содержанию.