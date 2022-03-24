В Ленобласти Роспотребнадзор против отмены масочного режима

Сегодня на заседании правительства, глава управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк настойчиво попросила не отменять масочный режим в регионе. По её словам, иначе, в случае появления новых штаммов и общего ухудшения эпидемиологической обстановки, медицине будет сложно справиться.

- С учетом того, что и с лекарствами могут быть проблемы, и с медицинским персоналом, - заметила она.

Помимо этого, Ольга Историк отметила снижение темпов тестирования на коронавирус среди тех, кому положено это делать регулярно. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко попросил нарастить данный показатель.

В целом же Историк отметила "ярко выраженный темп снижения заболеваемости коронавирусом в Ленобласти". Однако, уточнила, что это если сравнивать с данными текущими, а если ориентироваться, к примеру, на октябрь прошлого года, всё не столь утешительно.