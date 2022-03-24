В Ленобласти Роспотребнадзор против отмены масочного режима

Сегодня на заседании правительства, глава управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк настойчиво попросила не отменять масочный режим в регионе. По её словам, иначе, в случае появления новых штаммов и общего ухудшения эпидемиологической обстановки, медицине будет сложно справиться.
Помимо этого, Ольга Историк отметила снижение темпов тестирования на коронавирус среди тех, кому положено это делать регулярно. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко попросил нарастить данный показатель.
В целом же Историк отметила "ярко выраженный темп снижения заболеваемости коронавирусом в Ленобласти". Однако, уточнила, что это если сравнивать с данными текущими, а если ориентироваться, к примеру, на октябрь прошлого года, всё не столь утешительно.