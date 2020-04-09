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Питерец.ру » Общество » Границы Ленобласти закрывать не будут

Границы Ленобласти закрывать не будут

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
forpost-sz.ru
Губернатор Дрозденко высказался против закрытия границ с другими регионами

«Питерец.ру» сообщает, что власти Ленинградской области не собираются закрывать границы для других регионов. Так что транспортное сообщение с Петербургом и соседними субъектами федерации ограничено не будет. Об этом заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Так что никаких препятствий для движения по федеральным трассам здесь не будет. По словам Дрозденко, если такие ограничения все же придется ввести, то они не коснутся сферы производства, грузоперевозок, доставки товаров и услуг.

Безусловно, власти будут и дальше контролировать перемещения людей внутри региона. Необходимые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в Ленобласти принимаются. Однако от излишних ограничений власти предпочитают воздержаться.

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