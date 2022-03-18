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Питерец.ру » Общество » Большинство петербуржцев выступают за отмену масочного режима

Большинство петербуржцев выступают за отмену масочного режима

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Почти 70% петербуржцев выступают за отмену масочного режима

Из десяти опрошенных специалистами сервиса SuperJob россиян семь выступают за отмену масочного режима, однако каждый десятый при этом продолжит соблюдать предписание.

Примечательно, что мужчины чаще поддерживают отмену повсеместного ношения масок, нежели чем женщины — 72% против 63%. Наибольшее количество сторонников отмены — антиваксеры (73%).

В Петербурге идею поддерживают 69% респондентов. При этом 16% жителей выступили за пролонгирование данной меры, а 15% не определились. Соблюдать антивирусное предписание собираются 20% петербуржцев — это самый высокий показатель среди других российских регионов.

Следует напомнить, что начиная с 14 марта в Москве был отменён масочный режим. В Северной столице ослабили лишь одно предписание, разрешив кафе и ресторанам работать ночью.

Источник: ЗАКС.ру
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