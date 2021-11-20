Опять уничтожают вражеские продукты!

Так не доставайся же ты никому! Наверняка, многие помнят эти слова Карандышева из пьесы Островского «Бесприданница». Он не выдерживает оскорбления и стреляет в главную героиню. По крайней мере, экранизацию этого произведения с Ларисой Гузеевой в главной роли вы, скорее всего, смотрели.

Но это «Не доставайся ты никому!» нередко звучит в контексте жизненных реалий и применяется по отношению к различным ситуациям. Например, сюда вполне подходит сценарий с уничтожением санкционных продуктов. Тема сожжения вражеских сыров, колбас и прочих деликатесов является злободневной для нашей действительности.

Периодически такое происходит в Петербурге и Ленобласти. Например, в Гатчине обнаружили 509 кг запрещенных товаров. Это нелегальные сыры, колбасы, паштеты и масло. Все продукты выпущены странами ЕС и входят в разряд санкционки. Вражеский товар продавался в 3 торговых точках. Эти нелегальные продукты в итоге изъяли и уничтожили. Теперь же продавцам грозят серьезные штрафы.

«Питерец.ру» отмечает, что в таких случаях поднимается серьезная волна критики. Дескать, зачем уничтожать хорошие продукты?! Их же можно раздать бедным! Идея хорошая, только реализовать ее трудно. Вопрос с утилизацией санкционки сложный и неоднозначный.

Вроде бы нельзя такое осуществлять. Но отнять товар у одних, чтобы его съели другие – тоже как-то не по-человечески получается. Поэтому чтобы таких дискуссий не было, лучше усилить контроль над ввозом санкционки.