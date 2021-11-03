Колбаса бывает нелегальной

Торговать санкционной продукцией нельзя. Вражеские сыры и колбасы подвергаются ритуальному сожжению. К этой процедуре все уже настолько привыкли, что она перестала восприниматься какой-то нелепостью.

Но оказывается, проблемы могут возникнуть и с нашей отечественной продукцией. Колбасы, мясо, сало – все это может стать нелегальным. Именно с такой проблемой столкнулись в Ленобласти.

«Питерец.ру» сообщает, что в деревне Трубников Бор было изъято 18 кг нелегальных товаров. Это колбаса, сало, шпик и другие продукты из свинины. Никакого отношения к санкционке они не имеют. Здесь все намного проще и банальнее. Колбаса, мясо и сало хранились и продавались без холодильников, что считается грубейшим нарушением.

Оно было выявлено в ходе рейда, произведенного Управлением ветеринарии. Теперь изъятая продукция будет уничтожена. Хоть и не вражеская она, ее последует такая же участь.