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Питерец.ру » Общество » Колбаса бывает нелегальной

Колбаса бывает нелегальной

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Ленобласти изъяли нелегальные мясные продукты

Торговать санкционной продукцией нельзя. Вражеские сыры и колбасы подвергаются ритуальному сожжению. К этой процедуре все уже настолько привыкли, что она перестала восприниматься какой-то нелепостью.

Но оказывается, проблемы могут возникнуть и с нашей отечественной продукцией. Колбасы, мясо, сало – все это может стать нелегальным. Именно с такой проблемой столкнулись в Ленобласти.

«Питерец.ру» сообщает, что в деревне Трубников Бор было изъято 18 кг нелегальных товаров. Это колбаса, сало, шпик и другие продукты из свинины. Никакого отношения к санкционке они не имеют. Здесь все намного проще и банальнее. Колбаса, мясо и сало хранились и продавались без холодильников, что считается грубейшим нарушением.

Оно было выявлено в ходе рейда, произведенного Управлением ветеринарии. Теперь изъятая продукция будет уничтожена. Хоть и не вражеская она, ее последует такая же участь.

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