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Питерец.ру » Общество » Снова уничтожили вражеский сыр

Снова уничтожили вражеский сыр

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
newsivanovo.ru
В Петербурге утилизировали санкционный сыр

Мышонок Рокки из диснеевского мультфильма очень любил сыр. При виде этого продукта герой становился неадекватным и терял самообладание. Мультяшному персонажу было все равно, где изготовлено лакомство. Главное – что это сыр. Но в современной жизни все обстоит несколько иначе.

«Питерец.ру» сообщает, что в Калининском р-не Северной столицы уничтожили 273 кг сыра. Это была продукция без документов, которую реализовывали в 3 торговых точках. Однако по этикеткам удалось установить производителей. Оказалось, что это немецкие, датские, голландские, норвежские, итальянские, испанские и польские сыры.

На эту продукцию распространяются ограничения. Так что в Петербурге торговали вражеским сыром. Для мышонка Рокки он бы вполне подошел, для Роспотребнадзора – нет. В итоге вражеский сыр был подвергнут ритуальному сожжению. Как говорится, не доставайся же ты никому! Такова, к сожалению, игра во взаимные санкции, и она продолжается.

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