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Питерец.ру » Общество » Как относиться к уничтожению санкционных продуктов

Как относиться к уничтожению санкционных продуктов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
В Петербурге произвели очередное сожжение санкционной продукции

Так не доставайся ж ты никому! Под таким дивизом происходит уничтожение санкционной продукции. Это уже превращается в некий ритуал, когда вражеские лакомства безжалостно придаются огню. Противники такой идеологии тут же вспоминают о голодающих и неимущих, высказывая свои недоумения в адрес «продуктовых инквизиторов». К тому же поводы для этого постоянно находятся.

На днях в Петербурге было изъято 173 кг очередной санкционки. Это сыры, масло и мясо, которыми торговали возле станций «Академическая» и «Гражданский проспект». Естественно, запрещенные продукты были изъяты Россельхознадзором и преданы огню.

«Питерец.ру» вспоминает ситуацию, когда в день памяти блокадников была перехвачена огромная партия запрещенной продукции. В итоге было сожжено 46 тонн, а жители города посчитали такое действо кощунством. Уж лучше тогда раздавать продукты бедным!

Отношение к «ритуальному» сжиганию масла и сыра – вопрос философский. Существуют аргументы как в пользу утилизации санкционки, так и в пользу раздачи бедным. Этот вопрос нужно проработать на уровне законодательства.

Если разработают нормы, позволяющие раздавать такие продукты малообеспеченным людям, то не останется никаких причин, чтобы этого не делать. Но пока такого закона нет, обвинять Россельхознадзор в надругательстве над продуктами не стоит. Люди просто выполняют свою работу.

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