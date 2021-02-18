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Питерец.ру » Общество » Снова боремся с санкционкой

Снова боремся с санкционкой

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
upakovano.ru
В Петербурге в очередной раз уничтожили санкционку

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице опять уничтожили партию санкционной продукции. Речь идет о 215 кг сыра и 8,5 кг масла. Запрещенный для реализации товар был обнаружен в одном из торговых объектов Приморского района.

Проверяющие установили, что на сыр и масло не было документов. При проверке данных товаров оказалось, что они произведены в странах, чья продукция запрещена к ввозу и реализации в России. Это немецкие, французские, итальянские, испанские, голландские, британские, датские, норвежские, эстонские, финские, польские и украинские сыры, а также финское масло. В итоге вся эта продукция была уничтожена огнем.

Данный случай далеко не первый, когда таким способом уничтожается санкционка. Многие люди считают это кощунством, поскольку эти продукты можно было раздать бедным.

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