Пандемийная вакансия

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Коронавирусные ограничения привели к появлению новой вакансии на рынке труда. В Петербурге стали требоваться контролеры QR-кодов. В официальном реестре такой профессии еще нет. Но суть от этого не меняется.

Кью-Арщики понадобятся многим организациям. Эти люди будут проверять антиковидные документы у посетителей. Например, таких контролеров приглашают на работу в ХК «СКА» и СК «Ленинец».

Интересно, что эта неоднозначная ситуация с QR-кодами приводит к такому разному результату. Для кого-то это становится поводом для очередного негодования в адрес властей. Другой же человек получает новую работу и возможность увеличить свой доход.

«Питерец.ру» отмечает, что такая реакция на рынке труда является естественной. В некоторых структурах посчитали, что им проще временно нанять дополнительных сотрудников, чем возложить эти обязанности на кого-то из действующих работников.