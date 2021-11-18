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Питерец.ру » Общество » Пандемийная вакансия

Пандемийная вакансия

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Благодаря пандемии, в городе появилась новая вакансия

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Коронавирусные ограничения привели к появлению новой вакансии на рынке труда. В Петербурге стали требоваться контролеры QR-кодов. В официальном реестре такой профессии еще нет. Но суть от этого не меняется.

Кью-Арщики понадобятся многим организациям. Эти люди будут проверять антиковидные документы у посетителей. Например, таких контролеров приглашают на работу в ХК «СКА» и СК «Ленинец».

Интересно, что эта неоднозначная ситуация с QR-кодами приводит к такому разному результату. Для кого-то это становится поводом для очередного негодования в адрес властей. Другой же человек получает новую работу и возможность увеличить свой доход.

«Питерец.ру» отмечает, что такая реакция на рынке труда является естественной. В некоторых структурах посчитали, что им проще временно нанять дополнительных сотрудников, чем возложить эти обязанности на кого-то из действующих работников.

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