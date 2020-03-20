Отношение к удаленной работе

Переход на удаленную работу – это реалии сегодняшнего дня. Для некоторых сотрудников такая мера является временной. Компании воспользовались такой тактикой и перевели часть своих работников на удаленку.

«Питерец.ру» сообщает, что люди относятся к подобной перспективе по-разному. Петербуржцы отмечают, что для удаленной работы важна самодисциплина. Когда человек может продуктивно распоряжаться своим временем, контролировать период работы и отдыха, то никаких проблем с переводом на удаленку не возникнет. В данном случае становится все равно где работать – дома или в офисе.

На удаленную работу в основном перешли специалисты в сфере информационных технологий. Это айтишники, создатели и администраторы сайтов, а также другие специалисты данной отрасли. Для них такой режим работы является чем-то привычным. Что касается представителей некоторых других профессий, то здесь дела обстоят иначе. Например, кровельщики не представляют, каким образом могут осуществлять свою деятельность удаленно. Так что перевод на такой режим работы возможен не во всех случаях.