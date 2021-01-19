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Питерец.ру » Экономика » «Удаленка» повлияла на рынок труда

«Удаленка» повлияла на рынок труда

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Какие изменения произошли на рынке труда из-за пандемии

«Питерец.ру» отмечает, что пандемия коронавируса произвела серьезные изменения на рынке труда. В 2020 году количество людей, работающих удаленно, заметно увеличилось. Если раньше таковых было около 6 тыс., то сейчас их насчитывается порядка 60 млн. Это связано с требованием властей перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников.

Аналитики отмечают, что, работая на дому, люди не стали выполнять свои профессиональные обязанности хуже. Кто-то стал более эффективен, кто-то – менее продуктивен. По причине «удаленки» на рынке труда произошли серьезные изменения. При этом нельзя говорить об улучшении или ухудшении ситуации. Рынок труда просто стал другим, и это данность, которую нужно принять.

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