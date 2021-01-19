«Удаленка» повлияла на рынок труда

«Питерец.ру» отмечает, что пандемия коронавируса произвела серьезные изменения на рынке труда. В 2020 году количество людей, работающих удаленно, заметно увеличилось. Если раньше таковых было около 6 тыс., то сейчас их насчитывается порядка 60 млн. Это связано с требованием властей перевести на «удаленку» не менее 30% сотрудников.

Аналитики отмечают, что, работая на дому, люди не стали выполнять свои профессиональные обязанности хуже. Кто-то стал более эффективен, кто-то – менее продуктивен. По причине «удаленки» на рынке труда произошли серьезные изменения. При этом нельзя говорить об улучшении или ухудшении ситуации. Рынок труда просто стал другим, и это данность, которую нужно принять.