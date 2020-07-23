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Питерец.ру » Общество » Необычные вакансии

Необычные вакансии

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
На рынке труда Петербурга появлялись не совсем обычные вакансии

«Питерец.ру» сообщает, что периодически на рынке труда Северной столицы появляются вакансии, которые отличаются от привычных предложений. Специалисты составили рейтинг таких вакансий за июль месяц.

Этот перечень оказался достаточно интересным. Например, в художественную мастерскую требовался кузнец с любовью к творческой работе. Такой специалист должен разбираться в техдокументации и ручной сварке. В юридическом колледже ищут преподавателя по криминалистике. Еще в Петербурге имеется вакансия учителя финского языка и технолога-конструктора обуви.

Обычно на рынке труда представлены другие вакансии, поскольку требуются специалисты иного профиля. Однако среди имеющихся предложений можно найти и достаточно редкие.

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