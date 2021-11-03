В лидерах по «удаленке»

«Питерец.ру» отмечает, что в наше время большой популярностью пользуется удаленный формат работы. Это стало особенно актуальным во время локдаунов и прочих ограничений, вызванных пандемией. Такая работа более надежна, поскольку никто не обяжет вас соблюдать нерабочие дни.

«Удаленка» наиболее распространена в Москве и Петербурге. По данным Минтруда, сегодня в стране примерно 5% людей работает в таком формате. Активнее всего этот режим применяется в сфере финансов, образования, it, информационных технологий, а также связи.

Весной этого года на «удаленке» было еще больше народа. Тогда общее количество работников превышало 3 млн человек. Это около 6% от числа трудового населения – довольно внушительные показатели. Сейчас возможен очередной рост количества таких сотрудников. Все зависит от того, как будет развиваться дальнейшая ситуация в стране.