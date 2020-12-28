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Питерец.ру » Общество » Как относятся к удаленке?

Как относятся к удаленке?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
3dnews.ru
Многим людям нравится работать удаленно

«Питерец.ру» сообщает, что в России выросло число людей, кому нравится работать удаленно. Эти люди хотели бы продолжить свою деятельность в таком режиме и после окончания пандемии. Если в апреле работников с подобным отношением было 19%, то сейчас их стало намного больше. Согласно проведенному опросу, 41% людей предпочли бы и дальше работать удаленно. О постоянной «удаленке» мечтают 46% женщин и 36% мужчин.

36% опрошенных также отмечают, что им лучше работается дома, а не в офисе. Однако столько же людей не видят разницы между этими режимами работы. Такие сотрудники считают, что работают одинаково в помещении работодателя и в «домашнем офисе». В общем, люди относятся к удаленке по-разному. Но однозначно, что эта форма работы начинает набирать популярность.

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