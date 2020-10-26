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Питерец.ру » Общество » Беглов на «удаленке»

Беглов на «удаленке»

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Глава Петербурга перешел на дистанционный режим

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Северной столицы начал работать дистанционно. Теперь Беглов проводит все совещания в формате «онлайн». Это обусловлено текущей ситуацией с коронавирусом. Такое решение принято из-за возможного контакта Александра Дмитриевича с людьми, зараженными covid-19. Так что глава Петербурга решил предпринять дополнительные меры предосторожности.

Переход Беглова на «удаленку» является достаточно логичным шагом. Обстановка по коронавирусу продолжает ухудшаться. Поэтому стремление обезопасить себя и других людей вполне объяснимо. К тому же дистанционный формат работы стал всеобщей практикой. К этому методу прибегают многие руководители и специалисты.

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