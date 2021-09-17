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Питерец.ру » Общество » На «дистанционке» стало больше

На «дистанционке» стало больше

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
На дистанционном формате в Петербурге учатся 49 классов

«Питерец.ру» сообщает, что количество классов, перешедших на дистанционное обучение, значительно выросло. Сейчас в этом формате в Петербурге обучается 49 классов из 32 школ. Буквально неделей раньше таковых было в несколько раз меньше.

По имеющимся данным, в школах отсутствует 820 учащихся. 8 сентября на «дистанционке» было 6 классов, отсутствовал 181 человек. Такая ситуация связана с заболеваемостью ковидом и ОРВИ. Эта проблема коснулась и дошкольных учреждений. На удаленный формат работы переведены 6 групп в 7 детсадах.

В Северной столице вновь подскочила суточная заболеваемость. Некоторые специалисты стали говорить о начале четвертой волны пандемии. Мы считаем, что не так важно, какая это по счету волна. Главное — решать возникшую проблему. Ковид и не уходил, просто эпидемическая обстановка то улучшается, то ухудшается.

Хорошо, что в школах можно использовать дистанционный формат. Это намного хуже очного обучения. С другой стороны, хотя бы проходят занятия. Так что лучше уж использовать «дистанционку» как временную меру, чем вообще не учиться.

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