Начался читательский бум

Кто сказал, что современный человек мало читает? Если судить по той картине, что наблюдалась в петербургских библиотеках, то книги играют важную роль в жизни людей. Например, из районной библиотеки по Индустриальному пр-ту, как говорятся, выносят книги. Люди запасаются литературой, которую намереваются читать в период нерабочих дней.

Время, проведенное с книгой – это хорошая возможность для отдыха и интеллектуального развития. Кто-то предпочитает классическую литературу, другие больше любят современные произведения. В любом случае чтение можно считать хорошим выбором. Это отличный способ провести время самоизоляции с пользой. Лучше переждать ограничения с книгой, чем быть в местах скопления людей.

«Питерец.ру» напоминает, что с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней. Это сделано с целью минимизации контактов людей друг с другом.