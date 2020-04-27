Когда отменят ограничения?

«Питерец.ру» отмечает, что многие жители Петербурга и других городов России с нетерпением ждут отмены карантина. Люди уже устали находиться в самоизоляции. Длительное пребывание в домах и квартирах приводит к заметному ухудшению психологического состояния.

К сожалению, карантин будет продлен. При этом сценарии такого продления могут быть разными. Наиболее вероятными кажутся три срока. Режим самоизоляции продлят на период майских праздников, до середины или конца мая. Какой сценарий в итоге выберут, зависит от предстоящего выступления президента. Многое определят и решения местных властей.

Что касается отмены нерабочих дней, то возврат предприятий к своей профессиональной деятельности, будет осуществляться поэтапно. Это зависит от плана, разработанного правительством.