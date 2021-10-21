Нерабочим дням быть!

Глава государства подписал указ о нерабочих днях. Они будут введены по всей стране с 30 октября по 7 ноября. При этом конкретные сроки зависят от ситуации в регионах, так что возможна их корректировка.

Медицинский эксперт Татьяна Руженцова считает, что введенные ограничения помогут снизить заболеваемость. По ее словам, это произойдет благодаря снижению контактов между людьми. Вирус не сможет передаваться с такой же активностью. Эффект от нерабочих дней можно будет увидеть уже через 2 недели.

Как говорится, свежо предание, да верится с трудом. «Питерец.ру» уже высказывал сомнения относительно эффективности этих мер. Но мы можем ошибаться. Если власти смогут проявить последовательность в решении вопроса, то положительный результат возможен. Но люди вряд ли будут проявлять сознательность и сидеть в это время дома. Таков уж наш российский менталитет!