ента новостей

09:07
Студенты погуляли
09:07
Начался читательский бум
14:00
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода теплохода «Игорь Ильин»
13:15
В Петербурге водитель маршрутки изнасиловал пассажирку
12:56
Зал виртуальных экскурсий "Город Гоголя" открывает свои двери
12:46
Онлайн-концерт группы «Нежность на бумаге»
11:22
Треть подрядчиков уйдет с рынка
10:48
Новым законом недовольны
09:36
Каникулы перейдут в дистанционку
20:45
Завершен отборочный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России»
15:05
Франция задерживает британскую лодку из-за эскалации споров из-за права на рыбную ловлю
14:25
«Зенит» укрепился в статусе главного фаворита РПЛ после разгрома «Спартака»
14:07
В Петербурге велосипедист попал под бетономешалку
11:30
Что защитит от ковида?
10:47
Студенты отдохнут
09:21
Как быть с пожилыми
00:58
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Реалу» - уже в четвёртый раз подряд
19:47
Волонтёры Победы вновь объединяют усилия в борьбе с пандемией коронавируса
16:50
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса перекроют движение
14:15
Сенаторы Бразилии проголосовали за вынесение уголовного обвинения против Болсонару
14:01
В Ленобласти мужчина соблазнил несовершеннолетнюю
13:55
На ЗСД столкнулись иномарка с грузовиком
13:47
Во Фрунзенском районе Петербурга изнасиловали 13-летнюю девочку
11:03
Проживающих больше
09:12
Бизнес поддержат
08:41
Как будут проверять QR-коды?
14:02
В Ленобласти на федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост
11:34
В Пушкине заминировали логистическую компанию
10:42
Почему российские и китайские военные корабли объединяются
10:35
В Петербурге при проверке документов у мигранта из кармана выпал пистолет
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Хватит ли 9 дней?

Хватит ли 9 дней?

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
mkchita.ru
Помогут ли нерабочие дни нормализовать ситуацию?

С сегодняшнего дня в Северной столице и по всей стране вводится период нерабочих дней. По сути, это мини-локдаун, во время которого присутствуют некоторые ограничения. Власти пошли на этот шаг, чтобы улучшить ситуацию с коронавирусом.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Помогут ли эти 9 дней?» У людей сохранится возможность посещать общественные места, пусть и по кью-ар коду. Еще петербуржцы вряд ли откажутся от того, чтобы ходить друг к другу в гости. Ну а про увеличившееся количество поездок в другие города мы вообще промолчим.

С другой стороны, власти уверены в том, что ситуация с ограничениями должна повлиять. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что у государства уже был такой опыт с ограничениями в период майских праздников. Тогда удалось отсрочить распространение инфекции и переломить ситуацию.

В итоге нам остается надеяться, что дни мини-локдауна не окажутся напрасными. Иначе введенные ограничения себя не оправдают.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

25-09-2021, 09:07
Локдауна ждать не стоит
21-10-2021, 09:31
Нерабочим дням быть!
20-10-2020, 08:44
Отказ от ночных развлечений
14-06-2021, 11:22
Снова всеобщий локдаун?
22-04-2021, 08:18
Спрос на Черногорию
9-06-2020, 09:59
Что с коронавирусом?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
127
28-10-2021, 14:07
В Петербурге велосипедист попал под бетономешалку
0
148
27-10-2021, 13:55
На ЗСД столкнулись иномарка с грузовиком
0
468
13-10-2021, 10:23
В Ленобласти автобус сбил велосипедиста
0
477
11-10-2021, 11:30
В Ленобласти микроавтобус сбил велосипедиста
Наверх