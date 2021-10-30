Хватит ли 9 дней?

С сегодняшнего дня в Северной столице и по всей стране вводится период нерабочих дней. По сути, это мини-локдаун, во время которого присутствуют некоторые ограничения. Власти пошли на этот шаг, чтобы улучшить ситуацию с коронавирусом.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Помогут ли эти 9 дней?» У людей сохранится возможность посещать общественные места, пусть и по кью-ар коду. Еще петербуржцы вряд ли откажутся от того, чтобы ходить друг к другу в гости. Ну а про увеличившееся количество поездок в другие города мы вообще промолчим.

С другой стороны, власти уверены в том, что ситуация с ограничениями должна повлиять. Глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что у государства уже был такой опыт с ограничениями в период майских праздников. Тогда удалось отсрочить распространение инфекции и переломить ситуацию.

В итоге нам остается надеяться, что дни мини-локдауна не окажутся напрасными. Иначе введенные ограничения себя не оправдают.