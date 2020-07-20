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Питерец.ру » Культура » Благотворительная акция «Дар знаний»

Благотворительная акция «Дар знаний»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
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Фонд «Близкие Другие» и библиотека Гоголя собирают книги для особенных детей

Фонд «Близкие Другие» совместно с библиотекой Гоголя запускают благотворительную акцию «Дар знаний». До конца июля проходит сбор 120 новых развивающих книг для подопечных фонда – детей в возрасте до 10 лет с нарушениями развития, живущих в домах-интернатах и семьях.  Каждый день для них – борьба за нормальную жизнь, в которой не всегда есть время и возможность для обретения друзей-ровесников. Принимая участие в акции, вы спасаете ребенка от одиночества. 

Чтобы помочь детям, достаточно принести в библиотеку Гоголя книги для развития логики и речи,  терапевтические сказки, книги по рисованию и панорамные книги, а также издания со звуковыми эффектами. Вы можете принести книги в рабочие часы библиотеки Гоголя и передать их любому сотруднику. (График работы библиотеки: понедельник – пятница с 10:00 до 20:00).  

Источник: Администрация Петербурга
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