Благотворительная акция «Дар знаний»

Фонд «Близкие Другие» совместно с библиотекой Гоголя запускают благотворительную акцию «Дар знаний». До конца июля проходит сбор 120 новых развивающих книг для подопечных фонда – детей в возрасте до 10 лет с нарушениями развития, живущих в домах-интернатах и семьях. Каждый день для них – борьба за нормальную жизнь, в которой не всегда есть время и возможность для обретения друзей-ровесников. Принимая участие в акции, вы спасаете ребенка от одиночества.

Чтобы помочь детям, достаточно принести в библиотеку Гоголя книги для развития логики и речи, терапевтические сказки, книги по рисованию и панорамные книги, а также издания со звуковыми эффектами. Вы можете принести книги в рабочие часы библиотеки Гоголя и передать их любому сотруднику. (График работы библиотеки: понедельник – пятница с 10:00 до 20:00).