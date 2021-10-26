Кому вакцинироваться не стоит?

Генетик Анча Баранова сообщила, в каких случаях вакцинация может оказать негативное влияние. По словам специалиста, такое возможно, если у человека высокий титр антител.

Обычно у человека, переболевшего коронавирусом, уровень антител меньше, нежели возникает после вакцины.

Но бывают случаи, когда у переболевших возникает слишком высокий уровень антител. Тогда возможен риск, что антитела пойдут на нейтрализацию антигена. В результате у организма ухудшается способность противостоять вирусу.

«Питерец.ру» отмечает, что высказывание Барановой является предположением. Она подняла очень серьезную проблему, на которую медицинское сообщество, наверняка, обратит внимание. Но это не означает, что вакцинацию теперь не нужно делать. Стоит прислушиваться к словам специалистов, а не внимать лозунгов антипрививочников.