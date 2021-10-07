Исследования подтверждают ослабление иммунитета от вакцины Pfizer против Covid-19

Два реальных исследования, опубликованные в среду, подтверждают, что иммунная защита, обеспечиваемая двумя дозами вакцины Pfizer против Covid-19, снижается примерно через два месяца, хотя защита от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти остается сильной.

Исследования из Израиля и Катара, опубликованные в Медицинском журнале Новой Англии, подтверждают аргументы в пользу того, что даже полностью вакцинированные люди должны соблюдать меры предосторожности против инфекции.

Одно исследование, проведенное в Израиле, охватило 4800 медицинских работников и показало, что уровни антител быстро снижаются после двух доз вакцины, «особенно среди мужчин, среди людей в возрасте 65 лет и старше, а также среди людей с иммунодепрессией».

«Мы провели это проспективное продольное когортное исследование с участием медицинских работников Медицинского центра Шиба, крупного специализированного медицинского центра в Израиле», - написали доктор Гили Регев-Йохай из Шибы и его коллеги.

Исследователи отметили, что уровни так называемых нейтрализующих антител - первой линии защиты иммунной системы от инфекции - коррелируют с защитой от инфекции, но для этого исследования они изучали только уровни антител.

«Опубликованные работы о многих вакцинах, таких как вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи, показали небольшое снижение уровня нейтрализующих антител на 5–10% каждый год», - писали они. «Мы обнаружили, что значительное и быстрое снижение гуморального ответа на вакцину BNT162b2 наблюдалось в течение нескольких месяцев после вакцинации».

Исследование также показало, что иммунитет людей, вакцинированных после естественной инфекции Covid-19, сохраняется дольше. Это особенно важно для людей, которые вылечились от инфекции, а затем сделали прививки. «В целом, накопление доказательств из нашего и других исследований показывает, что долгосрочный гуморальный ответ и эффективность вакцины у ранее инфицированных людей были выше, чем у реципиентов двух доз вакцины», - писали они.

Во втором исследовании, проведенном в Катаре, изучались реальные инфекции среди высоко вакцинированного населения этой небольшой страны Персидского залива. Люди там в основном получали вакцину Pfizer / BioNTech, также известную как BNT162b2.

«Вызванная BNT162b2 защита от инфекции быстро нарастает после первой дозы, достигает пика в первый месяц после второй дозы, а затем постепенно ослабевает в последующие месяцы», - писали Лейт Абу-Раддад из Weill Cornell Medicine-Qatar и его коллеги. «Похоже, что спад ускоряется после четвертого месяца и достигает низкого уровня примерно в 20% в последующие месяцы», - добавили они.

Тем не менее, по их словам, защита от госпитализации и смерти оставалась на уровне более 90%.

Они отметили, что ослабление защиты может включать поведение. «Предположительно, вакцинированные люди имеют более высокий уровень социальных контактов, чем непривитые, и могут также иметь более низкое соблюдение мер безопасности», - писали они.

«Такое поведение может снизить реальную эффективность вакцины по сравнению с ее биологической эффективностью, что, возможно, объясняет ослабление защиты».

Но это сигнал о том, что странам следует готовиться к новым всплескам COVID-19.

«Эти данные свидетельствуют о том, что большая часть вакцинированного населения может потерять защиту от инфекции в ближайшие месяцы, что, возможно, повысит потенциал для новых эпидемических волн», - писали они.

Pfizer утверждает, что иммунитет от первых двух доз вакцины начинает ослабевать через несколько месяцев. В прошлом месяце компания Pfizer получила разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на бустерные дозы своей вакцины в течение примерно шести месяцев после того, как люди закончат введение первых двух доз.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний рекомендовали, чтобы люди старше 65 лет, люди с условиями, делающими их более подверженными серьезному заболеванию прорывными инфекциями, а также люди с высоким риском заражения, такие как медицинские работники и заключенные, получали бустеры.

Израиль увеличивал свое население и теперь заявляет, что ему потребуется сделать третью прививку, чтобы считаться полностью вакцинированными.

По данным CDC, в Соединенных Штатах более 6 миллионов человек получили третью дозу вакцины, и в среднем темпы повторной вакцинации выше, чем частота вакцинации людей впервые.