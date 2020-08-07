Заразиться COVID-19 можно через глаза?

Петербургский офтальмолог Сергей Чуб заявил о возможности заражения коронавирусом через глаза. По его словам, иногда COVID-19 возникает в виде коронавирусного конъюнктивита. По некоторым данным, это происходит в 5-7% случаев.

Попадая в глаза, вирус потом распространяется дальше. На этом фоне возникает бронхит, пневмония, повышается температура, увеличиваются лимфоузлы или проявляются другие симптомы. Потому врач предлагает носить в общественных местах не только маски и перчатки, но и очки.

«Питерец.ру» считает, что к словам медицинских специалистов стоит прислушиваться. Соблюдать защитные меры просто необходимо. Однако с этими мерами не стоит перегибать палку. Носить еще и защитные очки – это явный перебор.