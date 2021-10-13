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Питерец.ру » Общество » Вводят обязательную вакцинацию?

Вводят обязательную вакцинацию?

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36
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербурге вакцинируют некоторые категории граждан

Дискуссии по поводу вакцинации не утихают по сей день. Некоторые считают, что нужно в обязательном порядке прививать всех. Другие высказываются в пользу добровольной вакцинации. В Кремле от решения этого вопроса ушли, отдав его на усмотрение региональных властей. Федеральные власти принуждать вакцинироваться не собираются, зато это могут делать в регионах.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице вводят обязательные прививки от ковида для некоторых граждан. Вакцинироваться обязаны представители администрации и подведомственных организаций, а также муниципальные чиновники. Еще планируют прививать работников некоторых сфер – образования, торговли, транспорта, общепита и других.

С одной стороны, эти меры можно понять, ведь количество зараженных за сутки продолжает расти. Логично, что в такой ситуации нужно что-то делать. С другой – почему-то проводимая вакцинация не приводит к снижению случаев коронавируса. Но об этом мало кто говорит. Естественно, у людей возникает вопросы. Это не означает, что теперь нужно отказаться от прививок. Однако решением вопросов нужно заниматься комплексно, а не делать упор на одну вакцинацию.

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