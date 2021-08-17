ента новостей

09:21
Что с региональными бюджетами?
08:41
Не паркуй машину на газон!
08:38
Полковника оштрафовали за мошенничество
18:45
В Ленобласти иномарка сбила лося
18:38
В посёлке Беседа установили памятник героям Лужского рубежа
18:35
“Передергивание и искажение фактов” – политические пиарщики против звезд шоу-бизнеса
17:08
«Зенит» убедился, что Смолов умеет бить пенальти: победить «Локомотив» не удалось
16:47
На участке внешнего кольца КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы движения
11:52
В центре Петербурга мужчина стрелял в шумную компанию
11:46
В Кудрово ребенок выпал с 9-го этажа
11:42
В Петербурге полицией проведен масштабный миграционный рейд
09:44
Зло под названием «Борьба с коррупцией»
09:16
Пришлось активно мыть дороги и улицы
08:29
Что нельзя говорить мошенникам?
17:04
В Выборге пройдет Международный мотофестиваль «BALTIC RALLY»
10:57
В общепите высокие цены?
10:33
Соединенные Штаты обвинили нас во лжи
10:19
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют 2 полосы движения
10:00
Как хранить сбережения
22:51
Стартовали футбольные чемпионаты Англии, Испании и Германии
19:41
В Ленобласти в ДТП пострадал 16-летний школьник
19:33
Владимир Мамонтов прокомментировал втягивание звезд шоу-бизнеса в политические игры
16:40
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
12:29
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
10:22
Ленобласть вошла в пятерку лучших по доходам от леса
10:19
На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны перекроют одну полосу движения
10:16
Строительство ТПУ и расширение станции метро «Фрунзенская»: транспортную систему Петербурга ждут перемены
09:47
Лотерейных миллионеров стало больше
09:12
В вузах будет смешанный формат
08:30
Буланову не зарегистрировали
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Полковника оштрафовали за мошенничество

Полковника оштрафовали за мошенничество

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Полковник Блажен перечислял фиктивную зарплату и был оштрафован

Можно ли перечислять заработную плату сотруднику, который уже не работает? По идее, нельзя. К тому же это нарушение закона. Но факту, такое становится возможным. Проблема в том, что за подобные деяния приходится отвечать. Именно такую схему применял командир одной из воинских частей.

«Питерец.ру» сообщает, что полковник Блажен больше года перечислял зарплату уволенной сотруднице. Руководство этого командира не знало о данном факте, потому деньги выделялись. Эти средства поступали на карту сестры уволенной женщины. С ней Блажен состоял в близких отношениях. В результате обманным путем было переведено 453320 руб.

Полковник раскаялся в содеянном и полностью возместил ущерб, причиненный государству. Суд принял во внимание положительную характеристику Блажена и оштрафовал его на 100 тыс. руб. Более суровое наказание решили не применять. Дескать, хороший ты человек, ну подумаешь, совершал махинации. Возместил же – и на том спасибо. Как говорится, заплати штраф и иди с миром. Вот только сомневаюсь, что такое же наказание стали применять к условному инженеру Пупкину. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

29-04-2021, 17:26
Более 250 тактических учений проведено войсками ЗВО в зимнем периоде обучения – командующий округом
7-05-2020, 16:13
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении денег у пожилой женщины
16-05-2014, 11:22
«Перекрёсток» возместил моральный вред
25-11-2012, 12:35
На волне борьбы с коррупцией задержали полицейского полковника, организовавшего нелегальный эскортный бизнес, и его сообщников
11-09-2018, 13:56
В Невском районе мошенник похитил деньги у пенсионера, представившись сотрудником пенсионного фонда
22-10-2020, 19:29
Более 8000 единиц техники переведено на зимний режим эксплуатации в Ленинградской армии ВВС и ПВО

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
126
Вчера, 18:45
В Ленобласти иномарка сбила лося
0
213
13-08-2021, 19:41
В Ленобласти в ДТП пострадал 16-летний школьник
0
298
11-08-2021, 16:14
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб
0
268
11-08-2021, 15:22
В Ленобласти в ДТП один человек погиб и двое пострадали
Наверх