Полковника оштрафовали за мошенничество

Можно ли перечислять заработную плату сотруднику, который уже не работает? По идее, нельзя. К тому же это нарушение закона. Но факту, такое становится возможным. Проблема в том, что за подобные деяния приходится отвечать. Именно такую схему применял командир одной из воинских частей.

«Питерец.ру» сообщает, что полковник Блажен больше года перечислял зарплату уволенной сотруднице. Руководство этого командира не знало о данном факте, потому деньги выделялись. Эти средства поступали на карту сестры уволенной женщины. С ней Блажен состоял в близких отношениях. В результате обманным путем было переведено 453320 руб.

Полковник раскаялся в содеянном и полностью возместил ущерб, причиненный государству. Суд принял во внимание положительную характеристику Блажена и оштрафовал его на 100 тыс. руб. Более суровое наказание решили не применять. Дескать, хороший ты человек, ну подумаешь, совершал махинации. Возместил же – и на том спасибо. Как говорится, заплати штраф и иди с миром. Вот только сомневаюсь, что такое же наказание стали применять к условному инженеру Пупкину.