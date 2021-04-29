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Питерец.ру » Общество » Более 250 тактических учений проведено войсками ЗВО в зимнем периоде обучения – командующий округом

Более 250 тактических учений проведено войсками ЗВО в зимнем периоде обучения – командующий округом

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Более 250 тактических учений проведено войсками ЗВО в зимнем периоде обучения – командующий округом

Сегодня в Санкт-Петербурге под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева состоялось заседание Военного совета округа.

В ходе заседания были подведены итоги зимнего периода обучения и подготовки войск округа к торжественным мероприятиям в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также генерал-полковник Александр Журавлев вручил ряду военнослужащих государственные награды за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные ими при исполнении воинского долга, заслуги в укреплении обороноспособности страны.

- В зимнем периоде было проведено более 250 тактических учений различного уровня, на занятиях по тактико-специальной подготовке были опробованы новые способы ведения боевых действий, возросла интенсивность занятий по огневой подготовке и вождению боевой техники, - отметил генерал-полковник Александр Журавлев.

В заседании также принял участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который выразил благодарность генерал-полковнику Александру Журавлеву за участие войск округа в мероприятиях по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией. В Военном совете участвовал начальник управления ФСБ России по ЗВО генерал-лейтенант Алексей Пушкарев.

По видеоконференцсвязи в заседании Военного совета Западного военного округа также участвовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, командующие Балтийским флотом, общевойсковыми и танковой армиями, Ленинградской армией ВВС и ПВО, командиры соединений и воинских частей, дислоцированных на территории 26 субъектов страны.

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