Всего лишь торгуют дипломами

Получить образование можно двумя способами – традиционным и продвинутым. Первый вариант – поступить в учебное заведение, освоить там конкретную специальность и получить диплом. Но «более продвинутые студенты» поступают иначе. Они сначала выбирают диплом, который им нужен, а потом покупают его. Во втором случае человек экономит время, силы и избавляет себя от необходимости грызть гранит наук.

Как известно, спрос рождает предложение. Ушлые ребята продают нужные документы, и купивший человек мгновенно становится выпускником какого-либо учебного заведения. Сегодня даже специальные сайты есть, где продаются поддельные дипломы. В общем, для современных студентов все удобства приготовлены.

Только вот петербургская прокуратура почему-то на это дело смотрит негативно. Работники этого органа нашли 9 сайтов, торгующих поддельными дипломами. Естественно, последовало обращение в суд с требованием закрыть эти веб-ресурсы. «Питерец.ру» обращает внимание, что за подобное деяние предусмотрена уголовная ответственность. Так что владельцы таких сайтов могут столкнуться с серьезными проблемами.