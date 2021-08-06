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Питерец.ру » Общество » Учили не платить за свет и воду

Учили не платить за свет и воду

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Прокуратура обратила внимание на сайты, где учат останавливать счетчики

Счета за коммунальные услуги иногда растут как грибы после дождя. А вот кошельки граждан более толстыми не становятся. По крайней мере, у основной массы населения. Потому люди ищут способы, как снизить сумму платы за коммуналку. Разумеется, выход из положения находится. Только не всегда эти способы оказываются легальными.

Например, в интернете имеются некоторые сайты, где рассказывается, как остановить водяной или электрический счетчик. В результате вода и электроэнергия расходуется, а человек за это не платит. Естественно, это считается противоправными действиями. Поэтому прокуратура обратила внимание на такие сайты. Представители этого органа обратились в суд с требованием заблокировать данные веб-ресурсы.

«Питерец.ру» понимает, что людям хочется платить меньше. Но это не значит, что теперь можно прибегать к нарушениям. Ну а сайты с «полезными советами» по поводу счетчиков, конечно же, должны быть заблокированы. В прокуратуре поступают абсолютно правильно, что обращают внимание на такие ресурсы.

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