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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Курсы, тренинги » Переподготовка по юриспруденции — как быстро получить образование?

Переподготовка по юриспруденции — как быстро получить образование?

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
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Хотите стать юристом, но не желаете тратить 2–4 года на обучение в вузе? Удобным решением станет переподготовка с выдачей официального диплома за 2–3 месяца.

Законодательные акты ежегодно меняются, а правовые споры все чаще решаются российскими гражданами в суде. После пандемии спрос на услуги юристов стал расти, поэтому многие специалисты хотят сменить сферу деятельности на юриспруденцию.

В короткие сроки получить образование позволяют курсы профессиональной переподготовки по юриспруденции. При этом пройти обучение можно дистанционно, что дает специалистам возможность работать и получать зарплату во время переквалификации.

О переподготовке на юристов

Курсы профессиональной переподготовки являются альтернативой второму высшему образованию. Если вы ранее получили диплом по любой специальности, можно освоить дополнительную профессию. Срок обучения при этом составит 250 часов и более. Занимаясь по 4 часа в день можно получить образовательный документ за 3 месяца.

Преимущества переподготовки

В конце курсов вы получите диплом юриста. По 273-ФЗ все документы о переподготовке выполняются по установленному образцу (независимо от типа учреждения — центр ДПО, вуз, ссуз и так далее). При этом диплом имеет равное значение с документом об образовании из вуза после 2–4 лет обучения. Оба типа документов позволят законно устроиться на работу по освоенной профессии.

Пройти профессиональную переподготовку на юриста можно полностью дистанционно. Профессия не требует практических навыков, поэтому для освоения специальности достаточно изучить теорию через интернет. Это позволит:

  • учиться дома после трудового дня;

  • не брать учебный отпуск на время занятий;

  • сэкономить на поездках до учебного центра;

  • самостоятельно выбирать место и время занятий;

  • бесплатно пересдавать итоговую проверку знаний и так далее.

Курсы переподготовки дешевле и короче, чем очная подготовка специалистов. На занятиях специалисты изучают только профильные дисциплины.

Где можно пройти переподготовку?

Курсы проводят коммерческие организации и государственные учреждения. Правда, при поступлении в вуз или ссуз, вы сможете учиться только по программам, одобренным министерствами образования. Это ограничит возможности расширения учебных планов и количества часов подготовки.

В частных центрах ДПО специалисты могут указать собственные пожелания к процессу обучения, включая:

  • сроки;

  • набор тем;

  • название профессии.

Занятия через интернет сегодня проводятся во всех заведениях. Однако опыт применения дистанционных технологий у коммерческих учреждений больше. Обращаясь в центр ДПО, вы сможете освоить профессию из любого региона страны, рассчитывая на стабильное подключение, личный кабинет на сайте, круглосуточную техподдержку и другие преимущества.

Лицензия №037638 от 04 июля 2016 г. ИНН 9717000441 ОГРН 1157746826280 Выдана Департаментом образования г. Москвы

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