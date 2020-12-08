ОНФ в Санкт-Петербурге: более половины сайтов, торгующих в городе справками об отсутствии COVID-19, заблокированы

После обращения Народного фронта в Санкт-Петербурге в Управление Генеральной прокуратуры в Северо-Западном федеральном округе в городе началась блокировка интернет-ресурсов, торгующих справками об отсутствии COVID-19. Ранее городское отделение ОНФ выявило увеличение числа организаций, предоставляющих возможность приобрести поддельные справки об отсутствии коронавирусной инфекции без прохождения тестирования. Как правило, такие справки требовались при необходимости выехать за границу, трудоустроится, выйти на работу после самоизоляции или лечь на лечение в клинику. Цены на справки варьировались, в среднем, от 1,5 до 3 тысяч рублей. Курьер доставлял поддельную справку к удобной станции метро в день заказа.

Учитывая социальную значимость обозначенной проблемы, Народный фронт провел аналогичный мониторинг во всех регионах страны.

По итогам оказалось, что поддельные справки об отсутствии коронавирусной инфекции можно приобрести в четверти регионов России.

Повторный мониторинг ОНФ в Санкт-Петербурге показал, что более половины ресурсов, которые были выявлены ранее, либо полностью заблокированы, либо с них убрана информация о продаже такого рода справок. Некоторые телефоны, указанные на подобных сайтах, перестали работать.

«Учитывая обстановку с распространением коронавирусной инфекции, торговля такими справками не только противозаконна, но и аморальна. Пользуясь сложной эпидемиологической ситуацией, нерадивые организации идут на преступление, чтобы нажиться на простых гражданах и извлечь от них максимальную прибыль. Хочется обратиться к петербуржцам и попросить их не рисковать своим здоровьем, а также здоровьем окружающих и не приобретать такие подделки. Мы благодарны надзорному ведомству за столь оперативный отклик на наше обращение. Мы и дальше продолжим мониторинг по выявлению подобного рода сайтов, торгующих поддельными справками», - отметил руководитель регионального исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь.

ОНФ в Санкт-Петербурге призывает граждан сообщать в региональное отделение информацию о фактах продажи поддельных справок в городе.