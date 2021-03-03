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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти военнослужащие ЗВО в ходе учений отразили нападение диверсантов на колонну бронетехники

В Ленобласти военнослужащие ЗВО в ходе учений отразили нападение диверсантов на колонну бронетехники

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44
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленобласти военнослужащие ЗВО в ходе учений отразили нападение диверсантов на колонну бронетехники

Военнослужащие  Красносельской  гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа,  дислоцированной в Ленинградской области, в рамках специальных учений отразили нападение условных диверсионно разведывательных групп в ходе совершения марша на полигоне Кирилловский.

После подъема по тревоге военнослужащие осуществили вывод техники в назначенный район.  В ходе движения механики-водители совершенствовали навыки в преодолении естественных и искусственных препятствий на штатной технике, движении на максимально и минимально возможных скоростях, развертывании в боевой порядок для отражения внезапного нападения диверсантов, ухода из под огня артиллерии и авиаударов условного противника.

Кроме того, экипажи многоцелевых тягачей МТЛБ и танков Т-72Б3 на обозначенных участках маршрута двигались в условиях недостаточной видимости, созданной при помощи средств задымления, а также  выполнили ряд специальных задач по ведению воздушной разведки, передачи результатов наблюдения с помощью установленных радиосигналов.

В совершении марша приняли участие около 100 военнослужащих гвардейского соединения и около 30 единиц вооружения и военной техники, в том числе многоцелевые тягачи МТЛБ-В, танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские установки 2С3М «Акация» и буксируемые орудия 2Б16 «Нона-К».

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