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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти в соединениях и воинских частях начался новый период обучения

В Ленобласти в соединениях и воинских частях начался новый период обучения

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленобласти в соединениях и воинских частях общевойсковой армии ЗВО начался новый период обучения

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, состоялись торжественные митинги, посвященные началу летнего периода обучения.

По традиции, торжественные мероприятия начались с исполнения военнослужащими государственного гимна Российской Федерации и вноса боевого знамени части. В ходе митингов с напутствиями к военнослужащим обратились командиры воинских частей, представители военного духовенства, ветераны Вооруженных Сил и Великой Отечественной войны, родители военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и сослуживцы.

Завершились митинги торжественным прохождением личного состава с последующим убытием к местам проведения занятий.

Основные усилия командования армии в новом периоде обучения будут сосредоточены на качественной подготовке и проведении тактических  учений, совершенствовании существующей системы подготовки личного состава  к выполнению учебно-боевых задач, повышении боевой готовности и престижа объединения.

В летнем периоде обучения военнослужащие продолжат наращивать темпы освоения новейших образцов стрелкового оружия и военной техники, поступивших на вооружение в минувшем году.

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