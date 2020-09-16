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Питерец.ру » Общество » Военные на учениях в Ленобласти применили новые разведывательно-огневые комплексы

Военные на учениях в Ленобласти применили новые разведывательно-огневые комплексы

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
В ходе специальных учений  на западе России артиллеристы ЗВО применили новые разведывательно-огневые комплексы

В рамках проведения специального учения военнослужащие Келецко-Берлинской артиллерийской бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, опробовали новые разведывательно-огневые комплексы и методы поражения целей.   

В ходе обучения артиллеристы практиковались в совершении марша комбинированным способом, поддержании взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач по средствам радиосвязи, занятии и инженерном оборудовании огневых позиций.

В рамках выполняемых упражнений стрельб и ведения контрбатарейной борьбы военнослужащими были опробованы разведывательно-огневые комплексы с применением РЛС «Аистенок» и «Зоопарк», беспилотных летательных аппаратов, а также приданных на усиление танковых подразделений, ведущих огонь прямой наводкой  по движущимся целям условного неприятеля.

Сформированные комплексы позволили участникам сборов в кратчайшие сроки  произвести доразведку целей, определить их размер и внести корректировки для наиболее эффективного огневого поражения.  

К специальным учениям подразделений артиллерии привлечено более 200 военнослужащих и около 40 единиц вооружения и военной техники, в том числе самоходные артиллерийские установки Мста-С и Акация, танки Т-72Б3, беспилотные аппараты Орлан-10.

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