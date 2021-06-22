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Питерец.ру » Общество » В День памяти и скорби военнослужащие ЗВО возложили цветы и венки к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам

В День памяти и скорби военнослужащие ЗВО возложили цветы и венки к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В День памяти и скорби военнослужащие ЗВО возложили цветы и венки к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам

В Санкт-Петербурге в День памяти и скорби начальник штаба Западного военного округа генерал-лейтенант Алексей Завизьон и офицеры (ЗВО) возложили цветы и венки к главному символу стойкости и мужества защитников блокадного Ленинграда — мемориалу на Пискаревском кладбище.

Кроме того, военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона приняли участие в памятной церемонии на Серафимовском, Невском, Богословском и Смоленском мемориальных кладбищах, а также у монумента «Героическим защитникам Ленинграда» на Площади Победы.

В этот день во всех соединениях и воинских частях ЗВО прошли памятные мероприятия с возложением венков и цветов к мемориальным комплексам и памятникам погибшим воинам, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны.

Войска (силы) Западного военного округа дислоцированы на территории 26 субъектов северо-запада и центра страны, в боевой состав ЗВО входят Балтийский флот, две общевойсковые и танковая армии, Ленинградская армия ВВС и ПВО, а также соединения и воинские части непосредственного подчинения. 

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