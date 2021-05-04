В Ленобласти военнослужащие объединения ВВС и ПВО возложили венки к мемориалу «Разорванное кольцо»

На берегу Ладожского озера (Ленинградская область) военнослужащие зенитного ракетного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа провели церемонию возложения венков к мемориалу «Разорванное кольцо».

Военнослужащие почтили память погибших защитников Ленинграда минутой молчания.

Мемориал «Разорванное кольцо» был открыт 29 октября 1966 года там, где сухопутный участок легендарной Дороги жизни смыкается с водой. В этом месте, у Вагановского спуска, начиналась трасса, по которой шло снабжение блокадного Ленинграда.