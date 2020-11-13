В Петербурге офицеры ЗГТ поздравили с профессиональным праздником ветеранов службы, находящихся на самоизоляции

Сегодня в Санкт-Петербурге офицеры службы защиты государственной тайны штаба Западного военного округа поздравили с профессиональным праздником коллег-ветеранов, находящихся на самоизоляции.

Под руководством начальника службы защиты государственной тайны штаба округа полковника Игоря Механикова молодые офицеры навестили более 20 ветеранов службы и вручили им поздравление от командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева, передали сувениры, продуктовые наборы первой необходимости, а также средства индивидуальной защиты. В акции приняли участие офицеры ранее прошедшие тестирование подтвердившее отсутствие у них вирусных инфекций.

13 ноября 2020 года исполнилось 102 года с момента образования службы защиты государственной тайны Вооруженных Сил Российской Федерации.