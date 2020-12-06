В Ленобласти водители общевойсковой армии ЗВО обучаются вождению в экстремальных условиях

Водители военного автотранспорта воинских частей и соединений общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в преддверии наступления низких температур и обледенения дорожного покрытия пройдут курсы специальной подготовки к вождению в экстремальных условиях.

В рамках подготовки сотрудники военной автомобильной инспекции проведут с военнослужащими занятия по изучению правил дорожного движения и повышению уровня ответственности при управлении транспортными средствами, а также культуре вождения автотранспорта.

При проведении практических занятий особое внимание будет уделено совершенствованию навыков военнослужащих в управлении автомобилем в условиях гололедицы и слабой видимости, наличия на пути движения различных естественных и искусственных препятствий.

Кроме того, в ходе занятий военнослужащим будут продемонстрированы учебно-методические фильмы, записи с автомобильных регистраторов машин-участников дорожно-транспортных происшествий.

В курсах специальной подготовки задействовано более 200 военнослужащих объединения и около 30 единиц военной автомобильной техники.