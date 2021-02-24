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Питерец.ру » Общество » Около 500 боевых стрельб мотострелковых взводов ЗВО прошли на 26 полигонах

Около 500 боевых стрельб мотострелковых взводов ЗВО прошли на 26 полигонах

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
Около 500 боевых стрельб мотострелковых взводов ЗВО прошли на 26 полигонах

С личным составом мотострелковых взводов двух общевойсковых и танковой армий Западного военного округа в феврале текущего года проведено около 500 дневных и ночных боевых стрельб на 26 полигонах.

Мотострелки отработали действия в наступлении и обороне, поражение  появляющихся целей на расстоянии от 300 до 2500 метров огнём из автоматов, ручных пулемётов, гранатомётов и комплекса вооружения боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А. Также военнослужащие осуществили захват огневых позиций противника и их удержание. В ночное время стрельбы проводились с применением приборов и прицелов ночного видения.

Командиры взводов тренировались в управлении подчиненным подразделением в условиях, приближенных к боевым, принятии решений по поступающим вводным.

Целью занятия ставилась отработка порядка действий личного состава взводов при ведении боевых действий, а также достижение максимальной слаженности личного состава при выполнении боевых задач.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой,  на полигонах были задействованы статические и динамические мишени различного типа, имитирующие авиацию, бронетехнику и живую силу противника.

Всего в боевых стрельбах приняли участие более 12 тыс. военнослужащих, 1,5 тыс. ед. бронетехники.

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