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Питерец.ру » Общество » Скоро начнется Евро

Скоро начнется Евро

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
championat.com
Петербург ожидает начало футбольного турнира

Сегодня футбольный чемпионат Европы стартует и в Петербурге. Город находится в предвкушении этого грандиозного события. Различные службы приведены в режим «боевой готовности» и готовы выполнять свои обязанности. Это силовые структуры, чиновники, коммунальщики, спасатели, работники стадиона и многие другие.

Проведение Евро – очень ответственное мероприятие, в котором задействовано множество людей. Очень большое внимание уделяется вопросу безопасности. Безусловно, учитывается и ситуация с пандемией.

«Питерец.ру» отмечает, что люди по-разному оценивают атмосферу Евро-2020 в Петербурге. Например, приехавший к нам финский журналист считает, что город буквально дышит предстоящим праздником. По словам гостя, Петербург живет предвкушением турнира. Эту точку зрения разделяют многие.

Однако встречаются и противоположные суждения. В частности, некоторые петербуржцы не видят никакой особой атмосферы. Если на ЧМ-2018 город по-настоящему жил турниром, то сейчас все буднично и банально. Ни о каком ощущении праздника говорить не приходится.

Кто же прав? Все дело в индивидуальном восприятии происходящего. Каждый видит и ощущает то, что находится у него внутри. Это внутреннее восприятие и вызывает соотвующую реакцию. 

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