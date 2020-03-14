Евро могут отменить?

«Питерец.ру» сообщает, что Евро-2020 находится под угрозой. Это связано с обстановкой, возникшей по причине распространения коронавируса. Возможно, в дальнейшем ситуация нормализуется, и чемпионат состоится в запланированные сроки. Однако есть и другие варианты: Евро могут перенести или вовсе отменить.

Напоминаем, что Россия является одной из стран, которая примет у себя чемпионат. Некоторые матчи этого турнира пройдут в Петербурге. В городе готовы к любому развитию событий. Но понятно, что некоторые вещи нельзя контролировать.

Северная столица РФ полностью готова к проведению турнира. Все необходимые для этого меры приняты. В сложившейся обстановке остается лишь ожидать, как будут разворачиваться события.