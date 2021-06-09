11 июня в Центре по искусству и музыке библиотеки имени В. В. Маяковского на Невском проспекте 20 открывается поп-ап галерея по случаю Чемпионата Европы по футболу. Каждый город, принимающий матчи чемпионата, представит собственный проект в сфере искусства: в Санкт-Петербурге это стало возможно благодаря коллаборации ЕВРО и Покраса Лампаса.

Свои каллиграфические картины Покрас Лампас будет создавать в поп-ап галерее, которая откроется 11 июня в Центре искусства и музыки библиотеки имени В. В. Маяковского (Невский проспект, 20) в зале Ротонда на втором этаже. Создание работ в виде перевода слова «единство» на языки всех стран-участниц ЕВРО будет динамичным: художник намерен общаться с посетителями и журналистами. Те, кто не смогут посетить выставку (в условиях пандемии попасть на нее можно по предварительной регистрации на сайте: europokras.com), получат возможность наблюдать за процессом онлайн.

Суть проекта

Чтобы подчеркнуть неразрывную связь арт-инициатив и футбола, художник специально для ЕВРО 2020 создал концепцию, основанную на слове «единство». Таким образом он воплотит идею об объединяющей силе футбола: команды-участницы ощущают единство со своими болельщиками, а города-организаторы создают пространство единого ЕВРО 2020.

«Сотрудничество с Покрасом Лампасом в рамках ЕВРО 2020 – это еще одно доказательство особой, символичной связи культуры и спорта в Петербурге, - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. – Предстоящий чемпионат – это больше, чем турнир, больше, чем просто спорт. Это особое мероприятие, объединившее людей самых разных профессий и увлечений. Я очень рад, что такой молодой и талантливый художник, как Покрас, станет еще одним лицом ЕВРО».

«Мы считаем, что чемпионат Европы в Санкт-Петербурге – это не просто проведение матчей, это своеобразная презентация самого города и нашей страны. Покрас Лампас – всемирно известный художник, представитель нового искусства, которое позволяет взглянуть на Петербург и на матчи ЕВРО под другим углом. Сотрудничество с ним – очередной шаг в работе Оргкомитета, стремящегося сделать чемпионат Европы более разнообразным и интересным для болельщиков», – рассказал генеральный директор Оргкомитета ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Поп-ап галерея будет работать до 11 июля.