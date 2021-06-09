11 июня в Центре по искусству и музыке библиотеки имени В. В. Маяковского на Невском проспекте 20 открывается поп-ап галерея по случаю Чемпионата Европы по футболу. Каждый город, принимающий матчи чемпионата, представит собственный проект в сфере искусства: в Санкт-Петербурге это стало возможно благодаря коллаборации ЕВРО и Покраса Лампаса.
Свои каллиграфические картины Покрас Лампас будет создавать в поп-ап галерее, которая откроется 11 июня в Центре искусства и музыки библиотеки имени В. В. Маяковского (Невский проспект, 20) в зале Ротонда на втором этаже. Создание работ в виде перевода слова «единство» на языки всех стран-участниц ЕВРО будет динамичным: художник намерен общаться с посетителями и журналистами. Те, кто не смогут посетить выставку (в условиях пандемии попасть на нее можно по предварительной регистрации на сайте: europokras.com), получат возможность наблюдать за процессом онлайн.
Суть проекта
Чтобы подчеркнуть неразрывную связь арт-инициатив и футбола, художник специально для ЕВРО 2020 создал концепцию, основанную на слове «единство». Таким образом он воплотит идею об объединяющей силе футбола: команды-участницы ощущают единство со своими болельщиками, а города-организаторы создают пространство единого ЕВРО 2020.
Поп-ап галерея будет работать до 11 июля.