Евро не отменят

«Питерец.ру» сообщает, что, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом, футбольный Евро-2020 в Петербурге все равно состоится. По данным Роспотребнадзора, вопрос об отмене этого турнира сейчас не стоит. Некоторые специалисты связывают рост числа заразившихся ковидом с майскими праздниками. Но пока ситуация не является тяжелой, из-за которой пришлось бы отменять футбольный чемпионат Европы.

Напоминаем, что Петербург является одним из городов-участников Евро-2020. Турнир должен был пройти в прошлом году. Но его пришлось перенести по причине пандемии. Еще в Северной столице РФ изначально планировалось 4 матча. Но Петербургу пришлось заменить ирландский Дублин, в результате чего количество матчей увеличилось до 7.