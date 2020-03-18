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Питерец.ру » Общество » ЕВРО-2020 перенесли

ЕВРО-2020 перенесли

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gazeta.ru
Петербург не останется без чемпионата Европы по футболу

Ситуация с коронавирусом приобрела характер серьезной международной проблемы. Число заболевших людей в мире растет. В России из-за предпринятых мер безопасности все выглядит не насколько критично. Однако определенные процессы касаются и нас.

«Питерец.ру» сообщает, что в сложившейся обстановке руководство европейского футбола приняло решение о переносе Евро-2020. Так что Петербург не лишится данного мероприятия. Город на Неве станет частью этого праздника. Но вместо 2020 года чемпионат пройдет летом 2021 года.

Напоминаем, что Петербург является одним из городов-участников турнира. Здесь пройдут некоторые матчи. Из-за короновируса Евро-2020 находилось под угрозой отмены. Однако в итоге было принято более разумное решение – перенести мероприятие.

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