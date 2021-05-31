Payeer

ента новостей

23:51
Тарасенко принёс сборной России историческую победу над Швецией на хоккейном чемпионате мира
20:48
20 молодых петербуржцев станут участниками смены #МЫВМЕСТЕ форума «Таврида» в Крыму
20:47
Петербуржец представит проект картотеки доноров крови для животных на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»
16:25
В Петербурге полицейские задержали «целительницу» из Вышнего Волочка
16:18
Россельхознадзор в Петербурге выявил комбинат, выпускающий просроченный творог
12:20
В Петербурге на праймериз "Единой России" победили Макаров и Боярский
12:12
В Петербурге полицейские задержали троих виновников поджога мебельного магазина
11:44
Лаборатория медиапоэзии. Цифровое настоящее
11:42
На открытии гала-концерта фестиваля «Добровидение» выступил с приветствием Михаил Романов
11:04
В Петербурге пенсионерка перевела мошенникам 2,8 миллиона рублей
09:58
Что делать с электросамокатами?
09:22
Участники ПМЭФ увидят необычные машины
21:37
400 спортсменов встретились на Фестивале единоборств в Петербурге
16:17
Баскетбольный «Зенит» завершил сезон поражением в полуфинале плей-офф Единой Лиги ВТБ
14:11
В Ленобласти расчеты системы С-400 «Триумф» ЗВО отразили воздушный удар в ходе тренировки
14:09
В Ленобласти прошёл чемпионат Росгвардии по легкоатлетическому кроссу
14:06
На сборах в Петербурге психологи Росгвардии познакомились с новыми методиками
09:51
Для одних футбол и форум, для аварийщиков – тяжелые деньки
09:25
Не можешь уснуть? Воспользуйся советами сомнолога
22:50
Книжный салон набирает обороты: основные итоги третьего дня
22:48
Флешмоб "Танцуй как Достоевский"!
15:16
Валентине Матвиенко вручили знак "За заслуги перед Ленинградской областью"
13:50
Мовиста Регионы» будет развивать трамвайный транспорт в Екатеринбурге в рамках концессии
12:57
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в серии угонов иномарок
12:38
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам почти пять миллионов рублей
12:32
Возобновление автобусных рейсов между Санкт-Петербургом и Таллином
12:29
Выставка «Люди и города»
12:25
В центре Петербурга из окна хостела выпал гражданин Украины
12:21
Выставка «Дети — главные повелители лета, сама его суть»
12:12
Выставка «Питерское лето»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Петербуржец представит проект картотеки доноров крови для животных на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»

Петербуржец представит проект картотеки доноров крови для животных на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»

0
55
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Петербуржец представит проект картотеки доноров крови для животных на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»

В Республике Алтай с 30 мая по 5 июня проходит международный молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития – 2021».  Петербургская команда отправилась на форум в составе трех человек.

Один из представителей Петербурга – Артем Сазонов – презентует проект первой всероссийской картотеки доноров крови для животных и электронных ветеринарных карт для их хозяев и врачей «Путь24.рф». Кроме этого, автор предлагает студентам поучаствовать в разработке проекта.

На сайте проекта можно найти донора для кошки или собаки, а также есть возможность предложить донора для этих домашних питомцев.

«Это экспериментальный проект, целью которого является выведение обучения ветеринарии и помощи животным на новый уровень в России», – рассказал Сазонов.
Источник: Комитет по молодежной политике
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

28-05-2021, 12:06
Петербургская делегация отправится на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»
20-04-2021, 19:22
Более 1000 пациентов спасут петербургские доноры
6-06-2019, 19:17
Мероприятия ко Всемирному дня донора
4-02-2021, 20:36
Создавать возможность для спасения чей-то жизни ПРОСТО
17-11-2020, 13:47
Чиновники поделятся кровью
7-04-2021, 15:44
Молодежь Петербурга отметит Национальный день донора

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
220
28-05-2021, 11:40
В Ленобласти в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых
0
267
27-05-2021, 11:17
В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб
0
253
26-05-2021, 11:50
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил женщину и скрылся
0
414
20-05-2021, 12:21
В Ленобласти мужчина погиб погиб под колесами автобуса
Наверх