Петербуржец представит проект картотеки доноров крови для животных на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»

В Республике Алтай с 30 мая по 5 июня проходит международный молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития – 2021». Петербургская команда отправилась на форум в составе трех человек.

Один из представителей Петербурга – Артем Сазонов – презентует проект первой всероссийской картотеки доноров крови для животных и электронных ветеринарных карт для их хозяев и врачей «Путь24.рф». Кроме этого, автор предлагает студентам поучаствовать в разработке проекта.

На сайте проекта можно найти донора для кошки или собаки, а также есть возможность предложить донора для этих домашних питомцев.

«Это экспериментальный проект, целью которого является выведение обучения ветеринарии и помощи животным на новый уровень в России», – рассказал Сазонов.