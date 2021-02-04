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Питерец.ру » Общество » Создавать возможность для спасения чей-то жизни ПРОСТО

Создавать возможность для спасения чей-то жизни ПРОСТО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Яндекс
4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Команда «ПРОСТО» сдала кровь для того, чтобы войти в Национальный регистр доноров костного мозга.

Для людей со сложными формами рака крови трансплантация костного мозга – единственный шанс на жизнь. Только для четверти заболевших можно найти подходящего донора в семье. Если у пациента нет совместимого донора в семье, необходимо искать неродственного донора – постороннего человека, который подойдет по определенным параметрам. Для этого и создаются регистры.

Сегодня утром команда молодежного пространства «ПРОСТО» отправилась в пункт сдачи крови. Процесс сдачи комфортный и очень простой: нужно на месте заполнить анкету и сдать кровь из вены. Важно обратить внимание на правила сдачи, с которыми можно ознакомиться на сайте Национального регистра доноров костного мозга, а также важно не путать забор костного мозга со спинным.

«Создавать возможность для спасения чей-то жизни ПРОСТО! Мы же пространство возможностей. Мы своим примером хотим показать, что есть мифы, которые не позволяют людям воспринимать нормально обычные вещи», - поделилась своим мнением руководитель молодежного пространства «ПРОСТО» Виктория Моторенко.

Стать донором может каждый: молодежная команда «ПРОСТО» на своем примере доказала это.

Источник: Комитет по молодежной политике
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