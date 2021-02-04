Создавать возможность для спасения чей-то жизни ПРОСТО

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. Команда «ПРОСТО» сдала кровь для того, чтобы войти в Национальный регистр доноров костного мозга.
Для людей со сложными формами рака крови трансплантация костного мозга – единственный шанс на жизнь. Только для четверти заболевших можно найти подходящего донора в семье. Если у пациента нет совместимого донора в семье, необходимо искать неродственного донора – постороннего человека, который подойдет по определенным параметрам. Для этого и создаются регистры.
Сегодня утром команда молодежного пространства «ПРОСТО» отправилась в пункт сдачи крови. Процесс сдачи комфортный и очень простой: нужно на месте заполнить анкету и сдать кровь из вены. Важно обратить внимание на правила сдачи, с которыми можно ознакомиться на сайте Национального регистра доноров костного мозга, а также важно не путать забор костного мозга со спинным.
Стать донором может каждый: молодежная команда «ПРОСТО» на своем примере доказала это.