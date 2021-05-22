Готово 6 тысяч коек

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице имеются 5992 койки, предназначенных для больных ковидом и вирусной пневмонией. При этом сейчас остается свободно 1176 коек, что составляет около 20% коечного фонда.

В городе предпринимают необходимые усилия для борьбы с covid-19. В настоящий момент наблюдается рост числа заболевших. Ситуация не является критичной, но власти готовятся к тому, чтобы можно было принимать больше больных.

Некоторые специалисты говорят о начале третьей волны пандемии. Однако в этом вопросе существуют разные мнения. Но большинство все же считает, что в России третья волна еще не наступила. Это обусловлено тем, что новые штаммы коронавируса к нам не дошли. Пока наблюдаются лишь единичные случаи их распространения.