Роддома для коронавируса

«Питерец.ру» сообщает, что в Ленобласти появились новые медучреждения для лечения больных с коронавирусом. Это произошло в результате перепрофилирования некоторых родильных домов региона. Такие меры вызваны увеличением количества больных с covid-19.

Власти Ленобласти предпринимают необходимые усилия, чтобы сделать все возможное для борьбы с пандемией. С этой целью увеличивается количество коек для пациентов с коронавирусом.

Сейчас мы столкнулись со второй волной пандемии, и пока не совсем понятно, когда она завершится. На эту тему было много различных прогнозов. Но большинство из них не сбывается. Число зараженных продолжает расти. Статистика не внушает особого оптимизма. Хочется надеяться, что в скором времени ситуация начнет стабилизироваться.