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Питерец.ру » Общество » С креветками все нормально

С креветками все нормально

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pexels.com
В Петербург поступило 14 тыс. тонн креветок

Международные перевозки продуктов сопровождаются рядом сложностей. Нужно, чтобы все соответствовало необходимым требованиям.

«Питерец.ру» сообщает, что в 2021 году в Северную столицу было ввезено 14 тыс. тонн креветок. Причем весь товар прошел необходимую проверку, какие-либо проблемы и нарушения не выявлены. С качеством креветок и документацией оказалось все в порядке. Продукция благополучно прошла ветконтроль и теперь доступна к дальнейшей реализации.

12,5 тыс. тонн креветок прибыло через морскую границу, остальные 1,5 тыс. тонн – через сухопутный пропускной пункт. Больше всего креветок поступило из Эквадора, Аргентины и Индии. В число импортеров данной продукции вошли и другие страны, в том числе – Вьетнам, Китай, Куба.

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